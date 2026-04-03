Число пострадавших при сходе вагонов поезда с сотнями пассажиров в России снова возросло

Число пострадавших при сходе семи вагонов поезда «Челябинск — Москва» с сотнями пассажиров в России снова возросло. Как сообщило издание Baza в Telegram-канале, оно увеличилось до 12 человек.

В основном у пассажиров выявили легкие травмы — ссадины и ушибы. Как утверждает Baza, один человек оказался зажат в туалете, его пытаются деблокировать.

Пассажиры стали сами помогать друг другу выбираться из вагонов — мужчины вызволяют людей через окна. Информации о жертвах не поступало.

До этого в соцсетях распространили первые кадры с места схода вагонов пассажирского поезда в Ульяновской области.

Губернаторы Челябинской и Ульяновской областей Алексей Текслер и Алексей Русских находятся во взаимодействии из-за чрезвычайного происшествия.

О происшествии с поездом Челябинск — Москва в районе станции Бряндино в Ульяновской области стало известно утром 3 апреля. В РЖД пояснили, что с рельсов сошли семь вагонов состава, в котором находились 415 человек.