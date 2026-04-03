Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:09, 3 апреля 2026Россия

Число пострадавших при сходе вагонов поезда с сотнями пассажиров в России снова возросло

Майя Назарова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Число пострадавших при сходе семи вагонов поезда «ЧелябинскМосква» с сотнями пассажиров в России снова возросло. Как сообщило издание Baza в Telegram-канале, оно увеличилось до 12 человек.

В основном у пассажиров выявили легкие травмы — ссадины и ушибы. Как утверждает Baza, один человек оказался зажат в туалете, его пытаются деблокировать.

Пассажиры стали сами помогать друг другу выбираться из вагонов — мужчины вызволяют людей через окна. Информации о жертвах не поступало.

До этого в соцсетях распространили первые кадры с места схода вагонов пассажирского поезда в Ульяновской области.

Губернаторы Челябинской и Ульяновской областей Алексей Текслер и Алексей Русских находятся во взаимодействии из-за чрезвычайного происшествия.

О происшествии с поездом Челябинск — Москва в районе станции Бряндино в Ульяновской области стало известно утром 3 апреля. В РЖД пояснили, что с рельсов сошли семь вагонов состава, в котором находились 415 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    «Ответ за эти преступления последует». Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море из-за атаки ВСУ, погиб один человек

    Отец Илона Маска усомнился в смерти Эпштейна

    Стало известно о возможном прекращении огня между США и Ираном

    Мужчина заглянул в шкаф своей девушки и моментально бросил ее после многих лет отношений

    Мужчина вернулся из поездки и нашел в своей постели голую женщину

    Edgewing получила первый контракт на европейско-японский истребитель шестого поколения

    В Госдуме предложили решение одной проблемы российских дачников

    Начало Трампом нового конфликта связали с ситуацией на Украине

    Операцию против Ирана назвали ошибкой Трампа

    Мужчин призвали бежать из Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok