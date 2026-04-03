В российском регионе сошел с рельсов поезд с сотнями пассажиров

РЖД: Семь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Ульяновской области

В Ульяновской области сошли с рельсов семь вагонов пассажирского поезда Москва — Челябинск. Об этом сообщает РЖД в Telegram.

Как стало известно, инцидент произошел в пятницу, 3 апреля, в 06:26 по московскому времени в районе станции Бряндино. К месту происшествия направлены оперативные службы. Движение на участке приостановлено. Информация о пострадавших уточняется.

«Для ликвидации последствий схода направлены восстановительные поезда со станций Ульяновск, Бугульма, Сызрань и Рузаевка», — сообщили в компании.

Как выяснил РЕН ТВ, в поезде находились 415 пассажиров. По данным источника телеканала, среди них есть пострадавшие. Подробности об их числе и полученных травмах не приводятся.

Ранее в Свердловской области сошел с рельсов пригородный поезд № 6968, который следовал по маршруту Ивдель 1 — Серов. Опрокидывания вагонов не произошло. В инциденте никто не пострадал.