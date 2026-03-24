В российском регионе сошел с рельсов пассажирский поезд

В Свердловской области сошел с рельсов пригородный поезд

В Свердловской области сошел с рельсов пригородный поезд. Об этом сообщила региональная прокуратура на своем сайте.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел с составом № 6968, который следовал по маршруту Ивдель 1 — Серов. Причина происшествия неизвестна. Опрокидывания вагонов не допущено, пострадавших нет.

На данный момент ведутся восстановительные работы. Прокуратура организует проверку.

Ранее на Сахалине с рельсов сошли локомотив и 30 вагонов грузового состава. В ликвидации последствий аварии задействовали 10 человек и спецтехнику.

До этого 25 вагонов сошли с рельсов в Хабаровском крае. Из-за происшествия оказались задержаны два пассажирских поезда.