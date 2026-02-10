Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:25, 10 февраля 2026Россия

Десятки вагонов сошли с рельсов в российском регионе

В Хабаровском крае с рельсов сошли 25 вагонов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Хабаровском крае 9 февраля с рельсов сошли 25 вагонов. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, передает агентство ТАСС.

В результате происшествия задержали два пассажирских поезда. Они были возвращены в Советскую Гавань и Комсомольск-на-Амуре.

До этого сообщалось о сходе десяти вагонов на перегоне Датта-Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань.

Ранее стало известно, что в Забайкальском крае сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем. Инцидент произошел 5 февраля в 04:48 по местному времени (22:48 4 февраля по московскому) на перегоне Хилок – Гыршелун.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цифра намного меньше». Бывший командир «Азова» упрекнул Генштаб ВСУ во лжи о потерях армии России

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    Найден простой способ избавиться от панических атак без таблеток

    Десятки вагонов сошли с рельсов в российском регионе

    Захарова возмутилась одним решением в отношении Бербок

    В российском регионе сработала система ПВО

    В сети обсудили фигуру 65-летней звезды «Грязных танцев» на фото в купальнике

    Порномодели запретили въезд в страну из-за порно в смартфоне

    Мужчина приревновал свою девушку к неожиданному конкуренту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok