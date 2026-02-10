Десятки вагонов сошли с рельсов в российском регионе

В Хабаровском крае с рельсов сошли 25 вагонов

В Хабаровском крае 9 февраля с рельсов сошли 25 вагонов. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, передает агентство ТАСС.

В результате происшествия задержали два пассажирских поезда. Они были возвращены в Советскую Гавань и Комсомольск-на-Амуре.

До этого сообщалось о сходе десяти вагонов на перегоне Датта-Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань.

Ранее стало известно, что в Забайкальском крае сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем. Инцидент произошел 5 февраля в 04:48 по местному времени (22:48 4 февраля по московскому) на перегоне Хилок – Гыршелун.