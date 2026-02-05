В российском регионе сошли с рельсов 11 вагонов с углем

ЗабЖД: В Забайкальском крае сошли с рельсов 11 вагонов с углем

В Забайкальском крае сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем, об этом сообщила Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) в Telegram.

Инцидент произошел 5 февраля в 04:48 по местному времени (22:48 4 февраля по московскому) на перегоне Хилок – Гыршелун.

«В результате происшествия пострадавших нет, габарит соседнего пути не нарушен. На движение пассажирских поездов инцидент не повлиял», — уточнили в ЗабЖД.

Отмечается, что для ликвидации последствий к месту схода направлены восстановительные поезда, также создан штаб по устранению последствий происшествия. Причины случившегося устанавливаются.

