Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:54, 5 февраля 2026Россия

В российском регионе сошли с рельсов 11 вагонов с углем

ЗабЖД: В Забайкальском крае сошли с рельсов 11 вагонов с углем

Фото: Pixabay

В Забайкальском крае сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем, об этом сообщила Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) в Telegram.

Инцидент произошел 5 февраля в 04:48 по местному времени (22:48 4 февраля по московскому) на перегоне Хилок – Гыршелун.

«В результате происшествия пострадавших нет, габарит соседнего пути не нарушен. На движение пассажирских поездов инцидент не повлиял», — уточнили в ЗабЖД.

Отмечается, что для ликвидации последствий к месту схода направлены восстановительные поезда, также создан штаб по устранению последствий происшествия. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее мощный взрыв прогремел на железной дороге в Тамбовской области. Поезд с топливом сошел с рельсов, сразу несколько цистерн взорвались.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это ядерный террор». 5 февраля истек ключевой договор между Россией и США по ограничению ядерного оружия. Чем это грозит?

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    В России предложили создать отечественный аналог Roblox

    Россиянам назвали возраст начала старения мозга

    Финляндия увеличила число переводчиков в службах спасения из-за конфликта на Украине

    Россиян предупредили о популярных схемах мошенников к 14 февраля

    Директриса организовала вечеринку с алкоголем для 100 школьников и избежала тюрьмы

    В США российский Т-72 назвали лучшим танком на Земле

    Вице-президент США допустил сотрудничество с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok