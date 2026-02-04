Мощный взрыв прогремел на железной дороге в российском регионе. Поезд с топливом сошел с рельсов, огненный гриб попал на видео

В Тамбовской области горят сошедшие с рельсов вагоны с бензином

Мощный взрыв прогремел на железной дороге в Тамбовской области. Поезд с топливом сошел с рельсов, сразу несколько цистерн взорвались. В связи со сходом грузовых вагонов задерживаются пассажирские поезда.

Как сообщили в РЖД, в 15:34 на станции Кочетовка-2 произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием бензина. На место направлены пожарные и восстановительные поезда. В пресс-службе уточнили, что, по предварительной информации, пострадавших нет. Вместе с тем Shot пишет, что один человек пострадал при взрыве цистерн в Тамбовской области. Множественные ожоги получил машинист поезда, который пытался самостоятельно потушить пожар, начавшийся сразу после взрыва.

Авария привела к задержке поездов дальнего следования, направлявшихся в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Архангельск и Новороссийск. «Решается вопрос о пропуске поездов по альтернативному маршруту в обход барьерного места», — добавили в РЖД. Уже возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. Случившееся прокомментировал губернатор Евгений Первышов. Угрозы жилым домам нет, заверил он. Причины возгорания будут установлены после тушения пожара.

Многометровый огненный гриб сняли на видео

Согласно данным регионального МЧС, пожар в городе Мичуринск затронул пять цистерн на тупиковом пути. На месте работают 47 пожарных и 20 единиц техники. На попавших в сеть кадрах с места происшествия видно мощный взрыв, в результате которого образуется многометровый огненный гриб высотой в несколько этажей.

Инциденты с грузовыми поездами произошли ранее и в других регионах

1 февраля сообщалось, что десятки вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Оричи — Шалегово Горьковской железной дороги. Сход произошел в 15:50. Движение на перегоне приостановили, никто не пострадал.

До этого в Амурской области 35 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Инцидент произошел на перегоне Гонжа — Гудачи Забайкальской железной дороги. Сообщалось о повреждении железнодорожной инфраструктуры. Отмечалось, что угроз экологии нет.