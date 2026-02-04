Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:05, 4 февраля 2026Путешествия

Стало известно о задержке пассажирских поездов из-за схода вагонов в российском регионе

РЖД: Восемь пассажирских поездов задерживаются в Тамбовской области
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Восемь пассажирских поездов задерживаются из-за схода вагонов грузового состава в российском регионе. Об этом стало известно из сообщения РЖД в Telegram.

Авария привела к задержке поездов дальнего следования, направлявшихся в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Архангельск и Новороссийск. «Решается вопрос о пропуске поездов по альтернативному маршруту в обход барьерного места», — добавили в организации.

Ранее стало известно, что на железной дороге в Тамбовской области взорвались две цистерны с бензином. Взрыв и многометровый огненный гриб сняли на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв прогремел на железной дороге в российском регионе. Поезд с топливом сошел с рельсов, огненный гриб попал на видео

    Россия скатилась в депрессию

    В России опустели салоны красоты

    В правительстве Украины назвали единственный выход из ситуации с отоплением

    Звезду реалити-шоу арестовали за изнасилование ребенка и зоофилию

    Еще одна страна захотела арестовать Мадуро

    Рубио раскрыл самые сложные темы в переговорах по Украине

    Умеров дал характеристику прошедшим в Абу-Даби переговорам

    Назван неочевидный симптом проблем с печенью

    Владельца тонированной BMW отправили в изолятор в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok