Стало известно о задержке пассажирских поездов из-за схода вагонов в российском регионе

РЖД: Восемь пассажирских поездов задерживаются в Тамбовской области

Восемь пассажирских поездов задерживаются из-за схода вагонов грузового состава в российском регионе. Об этом стало известно из сообщения РЖД в Telegram.

Авария привела к задержке поездов дальнего следования, направлявшихся в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Архангельск и Новороссийск. «Решается вопрос о пропуске поездов по альтернативному маршруту в обход барьерного места», — добавили в организации.

Ранее стало известно, что на железной дороге в Тамбовской области взорвались две цистерны с бензином. Взрыв и многометровый огненный гриб сняли на видео.