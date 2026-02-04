Взрыв и многометровый огненный гриб на железной дороге в российском городе сняли на видео

На железной дороге в Тамбовской области взорвались две цистерны с бензином

В городе Мичуринске Тамбовской области на железной дороге взорвались две цистерны с бензином. Происшествие попало на видео, которое опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно мощный взрыв, в результате которого образуется многометровый огненный гриб высотой в несколько этажей.

В свою очередь, Shot выяснил, что пострадал машинист поезда, который пытался самостоятельно потушить пожар, однако получил множественные ожоги.

Кроме того, в РЖД уточнили, что взорвавшиеся вагоны сначала сошли с рельс, после чего загорелись. Причина этого пока неизвестна.

Согласно официальным данным регионального МЧС, пожар затронул пять цистерн на тупиковом пути. На месте работают 47 пожарных и 20 единиц техники. О пострадавших ведомство не сообщает.

