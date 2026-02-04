Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:45, 4 февраля 2026Россия

Взрыв и многометровый огненный гриб на железной дороге в российском городе сняли на видео

На железной дороге в Тамбовской области взорвались две цистерны с бензином
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В городе Мичуринске Тамбовской области на железной дороге взорвались две цистерны с бензином. Происшествие попало на видео, которое опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно мощный взрыв, в результате которого образуется многометровый огненный гриб высотой в несколько этажей.

В свою очередь, Shot выяснил, что пострадал машинист поезда, который пытался самостоятельно потушить пожар, однако получил множественные ожоги.

Кроме того, в РЖД уточнили, что взорвавшиеся вагоны сначала сошли с рельс, после чего загорелись. Причина этого пока неизвестна.

Согласно официальным данным регионального МЧС, пожар затронул пять цистерн на тупиковом пути. На месте работают 47 пожарных и 20 единиц техники. О пострадавших ведомство не сообщает.

Ранее в селе Кадымцево Челябинской области прогремел взрыв бытового газа. Жертвой происшествия стал местный житель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взрыв и многометровый огненный гриб на железной дороге в российском городе сняли на видео

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Посольство отреагировало на задержание российских моряков Эстонией

    В США объяснили появление российского «Опустошителя» в Иране

    Обвиненный в терроризме депутат Рады пообещал открыть в Крыму четыре центра в свою честь

    Первый день переговоров по Украине в Абу-Даби завершился

    В европейской стране решили закупить оборудование для АЭС в России

    GAC раскрыл детали о новом кроссовере для России

    Звезда КВН рассказал о поведении Эрнста за кулисами телеигры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok