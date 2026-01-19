Взрыв прогремел в жилом доме в российском регионе и попал на видео

В Челябинской области мужчина стал жертвой взрыва газа в жилом доме

В селе Кадымцево Челябинской области местный житель стал жертвой взрыва бытового газа. Момент происшествия попал на видео, которое опубликовал региональный Следственный комитет в Telegram.

На кадрах видно, что взрыв прогремел в ночное время суток. Оценить повреждения по ролику невозможно из-за ракурса камеры, однако заметно, что от взрывной волны с крыши соседнего дома осыпался снег.

В момент происшествия внутри здания находился 53-летний местный житель. Спасти мужчину не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Причину взрыва установит экспертиза.

Ранее взрыв газа уничтожил жилой дом в селе Драгунское Белгородской области. В результате пострадала 20-летняя местная жительница, которую госпитализировали с ожогами. Происшествие попало на видео. На кадрах видно, что дом буквально разорвало на части.