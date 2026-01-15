Реклама

Женщина стала жертвой уничтожившего дом взрыва в российском городе

В Уссурийске женщина стала жертвой взрыва газа, еще двое пострадали
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Женщина не выжила после взрыва бытового газа в Уссурийске Приморского края. О жертве пишет Amur Mash в Telegram.

Как стало известно, взрыв произошел в частном доме на улице Воровского. В результате здание оказалось полностью уничтожено. В момент происшествия внутри находились люди. Спасатели вытащили из-под завалов троих пострадавших, но одну их них спасти не смогли. Состояние двоих выживших не уточняется.

Сейчас на месте продолжают работать экстренные службы.

О взрыве стало известно утром 15 января. Расследование контролирует прокуратура.

В декабре взрыв газа уничтожил жилой дом в селе Драгунское Белгородской области. В результате пострадала 20-летняя местная жительница, которую госпитализировали с ожогами. Происшествие попало на видео. На кадрах видно, что дом буквально разорвало на части.

