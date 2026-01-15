В России в жилом доме произошел взрыв газа

В Приморье в частном доме взорвался газ, строение уничтожено

В городе Уссурийске Приморского края в жилом доме произошел взрыв газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Прибывшие на место спасатели спасли из-под завалов троих человек. Их передали медикам. В МЧС отметили, что под завалами продолжается горение, к ликвидации последствий привлечены 20 человек и пять единиц техники.

Карды с места ЧП опубликовала пресс-служба прокуратуры региона. На них видно, что строение полностью уничтожено. В надзорном ведомстве сообщили о троих пострадавших. Установление причин случившегося взято на контроль, на место выехал уссурийский городской прокурор Михаил Рудницкий

Ранее взрыв прогремел во многоэтажке в Твери. Одного человека спасти не удалось — он жил в квартире, которая стала эпицентром взрыва.

