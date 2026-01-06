Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:43, 6 января 2026Россия

В российской многоэтажке произошел взрыв

СК: Причиной возгорания в многоэтажке в Твери стал хлопок бытового газа
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В многоэтажке в Твери произошел взрыв, что привело к возгоранию. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По предварительным данным, в одной из квартир многоэтажного дома произошел хлопок бытового газа. В результате мужчине, который в ней проживал, выжить не удалось.

В ведомстве отметили, что устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, опрашиваются очевидцы. После будет принято процессуальное решение.

4 января стало известно, что газ взорвался в многоквартирном жилом доме в Первоуральске Свердловской области. В результате начался пожар, который распространился на три квартиры. Считается, что взрыв газа случился из-за нарушения правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием.

Ранее в городе Шали Чеченской Республики пять человек пострадали при взрыве газа в частном жилом доме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США допустили снятие всех санкций с России при одном условии

    Ледник Судного дня начал активное движение в Антарктиде

    Названы старинные яды

    Удар «Града» по позициям ВСУ в Запорожской области попал на видео

    Оценены шансы нового главного тренера «Спартака» выиграть дебютный матч

    В Евросоюзе отказались называть США главным союзником

    Дмитриев высказался о решении Гренландии по предложениям США

    В Китае высказались об операции по захвату Мадуро в Венесуэле

    В России отреагировали на предложение сотрудничать с США против Китая

    Определился чемпион мира по хоккею среди молодежных команд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok