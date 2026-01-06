В российской многоэтажке произошел взрыв

СК: Причиной возгорания в многоэтажке в Твери стал хлопок бытового газа

В многоэтажке в Твери произошел взрыв, что привело к возгоранию. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По предварительным данным, в одной из квартир многоэтажного дома произошел хлопок бытового газа. В результате мужчине, который в ней проживал, выжить не удалось.

В ведомстве отметили, что устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, опрашиваются очевидцы. После будет принято процессуальное решение.

4 января стало известно, что газ взорвался в многоквартирном жилом доме в Первоуральске Свердловской области. В результате начался пожар, который распространился на три квартиры. Считается, что взрыв газа случился из-за нарушения правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием.

Ранее в городе Шали Чеченской Республики пять человек пострадали при взрыве газа в частном жилом доме.