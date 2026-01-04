В многоквартирном доме в российском регионе произошел взрыв

В жилом доме в Свердловской области взорвался газ, пострадал один человек

В Первоуральске Свердловской области в многоквартирном жилом доме взорвался газ. Об этом сообщило региональное МЧС в Telegram.

По информации ведомства, в результате начался пожар, охвативший три квартиры. «Пожарные спасли двух человек. Пять жильцов эвакуировались самостоятельно. Предварительно, пострадал один человек», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают 16 человек и 6 единиц техники. Причина взрыва газа не приводится.

Пост сопровождается фотографией, на которой видно дым из окна квартиры на третьем этаже, а также сотрудников экстренных служб.

Ранее взрыв газа уничтожил жилой дом в селе Драгунское Белгородской области. В результате пострадала 20-летняя местная жительница, которую госпитализировали с ожогами. Происшествие попало на видео. На кадрах видно, что дом буквально разорвало на части.