12:08, 18 декабря 2025Россия

Уничтоживший жилой дом взрыв в российском регионе сняли на видео

Жительница Белгородской области пострадала при взрыве газа в частном доме
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Белгородской области жительница села Драгунское пострадала при взрыве газа в жилом доме. Видео с моментом происшествия региональная прокуратура опубликовала в Telegram.

На кадрах, снятых с соседнего участка видно одноэтажное здание, в огне которого появляется свет — вероятно, от пламени. Через несколько секунд происходит мощный взрыв, уничтоживший здание.

Как уточнили в ведомстве, в результате пострадала 20-летняя россиянка, которую госпитализировали с ожогами в областную больницу. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

Ранее взрыв газа произошел в многоквартирном доме в городе Петров Вал Волгоградской области. Это привело к частичному обрушению здания. Пострадали четыре человека.

