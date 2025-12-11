Стало известно о состоянии пострадавшей при обрушении многоэтажки в российском городе

Одна из пострадавших при обрушении многоэтажки в Петровом Валу в реанимации

Одна из пострадавших при обрушении многоэтажки в городе Петров Вал Волгоградской области находится в реанимации, передает ТАСС.

Как стало известно от врачей в российском регионе, женщина в тяжелом состоянии. За ее жизнь борются медики.

До этого сообщалось, что бабушку с внучкой вытащили из-под завалов волгоградской многоэтажки.

По предварительным данным, после взрыва была разрушена квартира, расположенная на четвертом этаже. Во всем здании выбило окна.

В результате случившегося пострадали четыре человека. У мужчины диагностировали ожог груди и руки II и III степени, у женщины — ожоги 90 процентов тела. У другой женщины ожоги, также ранен ребенок.

Взрыв газа в жилом доме в Волгоградской области произошел в четверг, 11 декабря.