Многоквартирный дом обрушился после взрыва в российском регионе

В городе Петров Вал под Волгоградом из-за взрыва обрушился многоквартирный дом

В городе Петров Вал Волгоградской области из-за взрыва обрушился многоквартирный дом. Об этом сообщается в Telegram-канале областной администрации.

Отмечается, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил профильным заместителям, а также руководителям органов власти совместно с руководством муниципального образования оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

На данный момент известно о четверых пострадавших.

О ЧП стало известно ранее 11 ноября. В сети появилось фото, на котором видно, что разрушения затронули угловую квартиру на четвертом этаже. Отмечается, что местные жители услышали взрыв примерно в 14:45 по московскому времени.