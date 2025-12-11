Реклама

15:47, 11 декабря 2025Россия

В многоквартирном доме в российском городе произошел взрыв

В жилом доме в Волгоградской области взорвался газ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрывы в Белгородской области

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ

В многоквартирном доме в городе Петров Вал Волгоградской области произошел взрыв. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, предварительно, на верхнем этаже здания взорвался газ. В результате обрушилась крыша дома. Информации о пострадавших пока нет, однако под завалами ищут ребенка и его бабушку.

К посту приложено фото, на котором видно, что разрушения затронули угловую квартиру на четвертом этаже.

В свою очередь, Mash уточнил в Telegram, что местные жители услышали взрыв примерно в 14:45 по московскому времени. Канал выяснил, что к происшествию мог привести сбой газового оборудования.

Ранее взрыв газа разрушил частный дом в городе Алексеевка Белгородской области. Также оказались повреждены фасад и кровля соседнего здания.

