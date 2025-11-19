Россия
14:51, 19 ноября 2025Россия

В российском городе взрыв газа разрушил дом

В Алексеевке произошел взрыв газовоздушной смеси
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В Белгородской области произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по российскому региону в своем канале в Max.

Все произошло в городе Алексеевка на улице Маяковского. В результате ЧП есть повреждения.

«В результате происшествия частный дом разрушен полностью, также повреждены кровля и фасад соседнего частного дома», — сообщили в пресс-службе.

По данным регионального МЧС, есть пострадавшие, однако их точное число не указывается.

Ранее под Омском произошла авария на подземном участке магистрального газопровода-отвода. Зарево от пожара было видно за несколько километров, а звуки взрыва слышали в соседних населенных пунктах. Затем появилось видео с места ЧП. На кадрах виден огромный столб огня, полыхающего в поле неподалеку от забора.

