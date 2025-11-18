Мощный пожар на газопроводе в Омской области сняли на видео

Shot опубликовал кадры мощного пожара на газопроводе в Омской области

Мощный пожар, произошедший на газопроводе в Омской области, сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах виден огромный столб огня, полыхающий в поле неподалеку от забора. По словам местных жителей, к месту ЧП едут сотрудники МЧС и скорые помощи.

О пожаре под Омском стало известно утром 18 ноября. Зарево от пожара было видно за несколько километров, а звуки взрыва слышали в соседних населенных пунктах.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко пояснил, что авария произошла на подземном участке магистрального газопровода-отвода. Он также отметил, что жителям Омского района и других населенных пунктов на данный момент ничего не угрожает.