08:00, 18 ноября 2025Россия

Мощный пожар на газопроводе в Омской области сняли на видео

Shot опубликовал кадры мощного пожара на газопроводе в Омской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Омске

Мощный пожар, произошедший на газопроводе в Омской области, сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах виден огромный столб огня, полыхающий в поле неподалеку от забора. По словам местных жителей, к месту ЧП едут сотрудники МЧС и скорые помощи.

О пожаре под Омском стало известно утром 18 ноября. Зарево от пожара было видно за несколько километров, а звуки взрыва слышали в соседних населенных пунктах.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко пояснил, что авария произошла на подземном участке магистрального газопровода-отвода. Он также отметил, что жителям Омского района и других населенных пунктов на данный момент ничего не угрожает.

