07:26, 18 ноября 2025Россия

Губернатор раскрыл подробности мощного взрыва на газопроводе под Омском

Губернатор Хоценко: Взрыв произошел на подземном участке газопровода-отвода
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Омске

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Губернатор Омской области Виталий Хоценко раскрыл подробности мощного взрыва в регионе. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram-канале.

«Авария произошла на подземном участке магистрального газопровода-отвода», — написал он.

Глава области также отметил, что жителям Омского района и других населенных пунктов на данный момент ничего не угрожает. Он призвал доверять только официальной информации.

О пожаре под Омском стало известно утром 18 ноября. Зарево от пожара было видно за несколько километров, а звуки взрыва слышали в соседних населенных пунктах.

    Все новости