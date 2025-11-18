Губернатор раскрыл подробности мощного взрыва на газопроводе под Омском

Губернатор Хоценко: Взрыв произошел на подземном участке газопровода-отвода

Губернатор Омской области Виталий Хоценко раскрыл подробности мощного взрыва в регионе. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram-канале.

«Авария произошла на подземном участке магистрального газопровода-отвода», — написал он.

Глава области также отметил, что жителям Омского района и других населенных пунктов на данный момент ничего не угрожает. Он призвал доверять только официальной информации.

О пожаре под Омском стало известно утром 18 ноября. Зарево от пожара было видно за несколько километров, а звуки взрыва слышали в соседних населенных пунктах.