06:03, 18 ноября 2025Россия

Мощный взрыв и пожар произошли в российском городе

Shot: Мощный взрыв и пожар произошли в пригороде Омска
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетПожар в Омске

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

В пригороде Омска произошли взрыв и пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на жителей российского города.

По словам очевидцев, взрыв газа произошел в районе поселка Ростовка. Зарево от пожара было видно за несколько километров, а звуки взрыва слышали в соседних населенных пунктах. Предварительно, сдетонировал газ. Официальной информации в данный момент нет.

Ранее в Тульской области предотвратили взрыв газа в многоквартирном доме. Возбуждено уголовное дело по статье 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

