16:27, 14 ноября 2025Силовые структуры

Предотвращен взрыв газа в жилом доме в российском городе

В Тульской области предотвратили взрыв газа в многоквартирном доме
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ГТРК «Тула»

В Тульской области предотвратили взрыв газа в многоквартирном доме. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

По данным ведомства, мужчина позвонил в экстренные службы и сообщил о намерении совершить взрыв. На место происшествия сразу был направлен ближайший наряд Госавтоинспекции.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения специально открыл газовые конфорки на кухне. Полицейские перекрыли подачу газа и открыли окна для проветривания помещения. В этот момент злоумышленник потянулся за зажигалкой.

Он задержан и доставлен в отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что российский школьник стал жертвой жестокого избиения на улице.

