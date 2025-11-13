Силовые структуры
Российский школьник стал жертвой жестокого избиения на улице

В Забайкалье задержали подростка по делу о покушении на сверстника
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

В Забайкалье задержали 15-летнего подростка по делу о покушении на сверстника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

11 ноября в больницу поступил 14-летний юноша с черепно-мозговой травмой, его избили на улице. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

Подозреваемым в нападении стал несовершеннолетний. По версии следствия, у него с потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого он стал руками и ногами бить оппонента по голове. Юношу остановили очевидцы, они также вызвали скорую.

Решается вопрос об избрании подростку меры пресечения.

Ранее сообщалось, что россиянка получила 47 ударов ножом.

