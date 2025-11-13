Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:38, 13 ноября 2025Силовые структуры

Россиянка получила 47 ударов ножом

В Волгограде задержали жителя за убийство сестры 47 ударами ножа
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Волгограде задержали жителя по подозрению в расправе над сестрой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщину без признаков жизни нашли в частном доме. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. По версии следствия, на пострадавшую напал брат — между родственниками вспыхнул конфликт, во время которого он схватился за нож. Всего мужчина нанес сестре 47 ударов.

Свою вину он признал.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге директор магазина расправился с кассиршей из-за гнева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил положение ВСУ в Красноармейске фразой «никто не заставляет их умирать»

    В Госдуме возмутились изображением православного храма на рулоне туалетной бумаги

    Верховный суд поддержал россиянку в ее споре с таможней из-за BMW

    Пенсионерка продала жилье из-за переезда в Австралию и оказалась жертвой аферистов

    Стала известна основная версия крушения самолета в Грузии

    Китай отверг обвинение Запада по Украине

    Китай раскрыл силу своего ядерного потенциала

    Раскрыто число совершенных в Москве с начала года преступлений

    Обнаружены тела всех турецких военных после крушения самолета в Грузии

    В России подешевели легковушки с пробегом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости