Россиянка получила 47 ударов ножом

В Волгограде задержали жителя за убийство сестры 47 ударами ножа

В Волгограде задержали жителя по подозрению в расправе над сестрой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщину без признаков жизни нашли в частном доме. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. По версии следствия, на пострадавшую напал брат — между родственниками вспыхнул конфликт, во время которого он схватился за нож. Всего мужчина нанес сестре 47 ударов.

Свою вину он признал.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге директор магазина расправился с кассиршей из-за гнева.