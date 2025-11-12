Расправившийся с сотрудницей директор российского магазина раскрыл свою версию трагедии

В Екатеринбурге Копытов зарезал кассиршу из-за гнева

В Екатеринбурге директор магазина Ярослав Копытов, расправившийся со своей сотрудницей и напавший еще на двух человек, объяснил свое поведение. Его версией трагедии делится URA.RU.

Копытов рассказал, что выпивал со знакомыми, когда между ними возник конфликт. «После чего произошла вспышка, я схватился за нож», — отметил он.

Трагедия случилась утром 10 ноября. По версии следствия, директор магазина несколько раз ударил ножом 52-летнюю кассиршу, которая не выжила. Двое других его знакомых получили травмы.

Сейчас Копытов арестован.