16:18, 11 декабря 2025Россия

Людей вытащили из-под завалов взорвавшейся многоэтажки в российском регионе

Shot: Бабушку с внучкой вытащили из-под завалов волгоградской многоэтажки
Майя Назарова

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Бабушку с внучкой вытащили из-под завалов взорвавшейся многоэтажки в городе Петров Вал в Волгоградской области. О спасении людей в российском регионе стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, больше под обломками здания никого нет.

По предварительным данным, после взрыва была разрушена квартира, расположенная на четвертом этаже, там и проживали спасенные пенсионерка с внучкой. Во всем жилом доме выбило окна.

В результате случившегося пострадали четыре человека. У мужчины диагностировали ожог груди и руки II и III степени, у женщины — ожоги 90 процентов тела. У другой женщины ожоги, также ранен ребенок.

На месте продолжают работу медики.

О взрыве в доме в Волгоградской области стало известно в четверг, 11 декабря. В сети опубликовали фото, на котором видно, что разрушения затронули угловую квартиру на четвертом этаже.

