Появились данные о причине взрыва в многоквартирном доме в российском регионе

Взрыв в доме в Свердловской области связан с нарушением техники безопасности. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, взрыв газа случился из-за нарушения правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием.
Открытое горение ликвидировано. Специалисты должны проверить, насколько безопасно будет возвращаться внутрь. После инцидента на стенах дома появились трещины.
В самом доме также частично выбиты стекла в окнах. На улице, где случилось происшествие, временно отключили электричество.
В Первоуральске Свердловской области в многоквартирном жилом доме взорвался газ. В результате начался пожар, охвативший три квартиры. Пожарные спасли двух человек. Пять жильцов эвакуировались самостоятельно. По предварительной информации, пострадал один человек.
Ранее сообщалось, что в многоквартирном доме в российском регионе произошел взрыв.