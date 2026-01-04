Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:57, 4 января 2026Россия

Появились данные о причине взрыва в многоквартирном доме в российском регионе

Взрыв в доме в Свердловской области связан с нарушением техники безопасности
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетПожары в Свердловской области

Фото: Telegram-канал «МЧС Свердловской области»

Взрыв в доме в Свердловской области связан с нарушением техники безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, взрыв газа случился из-за нарушения правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием.

Открытое горение ликвидировано. Специалисты должны проверить, насколько безопасно будет возвращаться внутрь. После инцидента на стенах дома появились трещины.

В самом доме также частично выбиты стекла в окнах. На улице, где случилось происшествие, временно отключили электричество.

В Первоуральске Свердловской области в многоквартирном жилом доме взорвался газ. В результате начался пожар, охвативший три квартиры. Пожарные спасли двух человек. Пять жильцов эвакуировались самостоятельно. По предварительной информации, пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что в многоквартирном доме в российском регионе произошел взрыв.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Худший сигнал». На Украине испугались потери внимания США из-за Венесуэлы

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    У россиян начали воровать тепло

    В Приволжье случился транспортный коллапс

    Мерцу указали на двойные стандарты после событий в Венесуэле

    В российском городе обнаружили тела двоих детей в колодце

    Собянин сообщил о новых попытках атаки ВСУ на Москву

    37-летний Фьюри объявил о возвращении в бокс

    Ди Каприо пропустил гала-концерт из-за операции США в Венесуэле

    Нетаньяху высказался об операции США против Венесуэлы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok