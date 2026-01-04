Пять человек пострадали при взрыве в Чечне

В городе Шали Чеченской Республики пять человек пострадали при взрыве газа в частном жилом доме. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По информации собеседника издания, среди пострадавших трое взрослых и двое детей. Их состояние не уточняется.
В МЧС по Чеченской Республике информацию о произошедшем пока не комментировали.
Ранее взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Первоуральске Свердловской области. Начавшийся в результате пожар охватил три квартиры. По одной из версий, причиной происшествия стало нарушение техники безопасности.