Россия
17:05, 4 января 2026Россия

Пять человек пострадали при взрыве в Чечне

РЕН ТВ: В чеченском городе Шали пять человек пострадали при взрыве газа
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В городе Шали Чеченской Республики пять человек пострадали при взрыве газа в частном жилом доме. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации собеседника издания, среди пострадавших трое взрослых и двое детей. Их состояние не уточняется.

В МЧС по Чеченской Республике информацию о произошедшем пока не комментировали.

Ранее взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Первоуральске Свердловской области. Начавшийся в результате пожар охватил три квартиры. По одной из версий, причиной происшествия стало нарушение техники безопасности.

