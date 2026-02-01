Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:06, 1 февраля 2026Россия

Десятки вагонов грузового поезда сошли с рельсов в российском регионе

В Кировской области 21 вагон грузового поезда сошел с рельсов
Александра Качан (Редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Кировской области десятки вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Оричи — Шалегово Горьковской железной дороги. Об этом сообщается в в Telegram-канале «Про ГЖД».

Сход произошел в 15:50. По предварительной информации, сошел с рельсов 21 вагон. Движение на перегоне приостановили, ожидаются задержки пассажирских рейсов. На место происшествия выехали восстановительные поезда. Уточняется, что никто не пострадал.

Ранее в сети появилось видео с места схода с рельсов двух пассажирских поездов в Испании. В хода катастрофы 170 пассажиров получили легкие травмы, 75 человек госпитализировали, еще 15 получили травмы тяжелой степени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ударившем по Сартане дроне вычислили технику НАТО

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Ледник Судного дня пришел в движение

    На Западе возмутились заявлением Каллас о России

    Десятки вагонов грузового поезда сошли с рельсов в российском регионе

    Девятилетний мальчик ушел из дома в российском городе и пропал

    Блэкаут в Молдавии объяснили

    Шойгу рассказал о регулярных беседах Путина с одним политиком

    73-летняя эскортница рассказала о 40 годах воздержания

    Глава МОК высказалась о сроках принятия решения по полноценному допуску россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok