Десятки вагонов грузового поезда сошли с рельсов в российском регионе

В Кировской области 21 вагон грузового поезда сошел с рельсов

В Кировской области десятки вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Оричи — Шалегово Горьковской железной дороги. Об этом сообщается в в Telegram-канале «Про ГЖД».

Сход произошел в 15:50. По предварительной информации, сошел с рельсов 21 вагон. Движение на перегоне приостановили, ожидаются задержки пассажирских рейсов. На место происшествия выехали восстановительные поезда. Уточняется, что никто не пострадал.

Ранее в сети появилось видео с места схода с рельсов двух пассажирских поездов в Испании. В хода катастрофы 170 пассажиров получили легкие травмы, 75 человек госпитализировали, еще 15 получили травмы тяжелой степени.