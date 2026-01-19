Появилось видео с места схода двух пассажирских поездов с рельсов

Число жертв схода высокоскоростных поездов с рельсов в Испании выросло до 24 человек. Об этом сообщило издание El Mundo.

По данным источника, одним из не выживших в аварии оказался машинист одного из пассажирских составов. 170 пассажиров получили легкие травмы, 75 человек госпитализировали, 15 пострадавших получили травмы тяжелой степени.

В сети появилось видео очевидцев с места столкновения поездов. На опубликованных кадрах спасатели вытаскивают пострадавших из вагонов.

Ранее стало известно, что поезд Iryo, перевозивший 317 пассажиров из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов на прямом участке железной дороги и столкнулся с поездом Renfe 18 января. При этом вагоны второго состава упали с четырехметрового склона.