Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
02:42, 19 января 2026Путешествия

В Испании при сходе поездов с рельсов погибли более 20 человек

Число жертв схода высокоскоростных поездов с рельсов в Испании выросло до 21
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Clara Carrasco / Globallookpress

По меньшей мере 21 человек погиб и 25 получили серьезные травмы в результате схода с рельсов двух высокоскоростных поездов в испанской провинции Кордова. Об этом сообщает газета El País.

Авария случилась после того, как поезд по маршруту Малага — Мадрид по неизвестным причинам сошел с рельсов на прямом участке железной дороге и выехал на соседний путь, что привело к сходу с рельсов второго состава. На место происшествия направлены экстренные службы, проводится эвакуация пассажиров.

Ранее грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области. По данным прокуратуры, пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия восстановительные работы, надзорное ведомство и правоохранительные органы начали проверку на возможные нарушения законодательства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинцев предупредили о возможности тотального блэкаута

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Зумеров не мотивируют деньги. Как заставить их работать

    Мать троих детей уменьшила грудь и прославилась в сети

    Таинственный извращенец украл женские трусики и сбежал

    Надзиратель из женской тюрьмы раскрыл правду о сексе с заключенными

    Аналитик предрек изменение политики Евросоюза в отношении России

    В Польше выступили с резким предупреждением из-за Украины

    На Украине потребовали прямых переговоров с Россией

    НАТО удалила оправдания бомбардировок Сербии со своего сайта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok