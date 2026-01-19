В Испании при сходе поездов с рельсов погибли более 20 человек

Число жертв схода высокоскоростных поездов с рельсов в Испании выросло до 21

По меньшей мере 21 человек погиб и 25 получили серьезные травмы в результате схода с рельсов двух высокоскоростных поездов в испанской провинции Кордова. Об этом сообщает газета El País.

Авария случилась после того, как поезд по маршруту Малага — Мадрид по неизвестным причинам сошел с рельсов на прямом участке железной дороге и выехал на соседний путь, что привело к сходу с рельсов второго состава. На место происшествия направлены экстренные службы, проводится эвакуация пассажиров.

