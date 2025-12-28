Поезд сошел с рельсов в Ростовской области

Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области 28 декабря

Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области в ночь на 28 декабря. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Южной транспортной прокуратуры.

«На перегоне Кизитеринка – Проточная Северо-Кавказской железной дороги произошел сход колесных пар локомотива грузового поезда. (...) Причины и обстоятельства устанавливаются», — сообщили в ведомстве.

По информации прокуратуры, пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия восстановительные работы, надзорное ведомство и правоохранительные органы начали проверку на возможные нарушения законодательства.

