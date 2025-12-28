Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области в ночь на 28 декабря. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Южной транспортной прокуратуры.
«На перегоне Кизитеринка – Проточная Северо-Кавказской железной дороги произошел сход колесных пар локомотива грузового поезда. (...) Причины и обстоятельства устанавливаются», — сообщили в ведомстве.
По информации прокуратуры, пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия восстановительные работы, надзорное ведомство и правоохранительные органы начали проверку на возможные нарушения законодательства.
Ранее в Оренбургской области произошло крушение вагонов с пропан-бутаном. ЧП случилось вечером 12 декабря на путях Южно-Уральской железной дороги, которые примыкают к станции Тюльпан.