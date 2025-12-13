В российском регионе произошло крушение вагонов с пропан-бутаном

СК: В Оренбургской области 3 цистерны с пропан-бутаном сошли с рельс, жертв нет

В Оренбургской области произошло крушение вагонов с пропан-бутаном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в центральном межрегиональном следственном управлении СК России.

ЧП случилось вечером 12 декабря на путях Южно-Уральской железной дороги, которые примыкают к станции Тюльпан. По предварительным данным, во время маневровых работ сошли с рельс три цистерны, две из них опрокинулись.

Опасных последствий удалось избежать, движение поездов на станции не нарушено, никто не пострадал.

В настоящее время проводятся восстановительные работы. СК проводит доследственную проверку по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). По ее итогам будет принято процессуальное решение.

