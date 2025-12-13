Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:46, 13 декабря 2025Силовые структуры

В российском регионе произошло крушение вагонов с пропан-бутаном

СК: В Оренбургской области 3 цистерны с пропан-бутаном сошли с рельс, жертв нет
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал Центрального МСУТ СК России

В Оренбургской области произошло крушение вагонов с пропан-бутаном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в центральном межрегиональном следственном управлении СК России.

ЧП случилось вечером 12 декабря на путях Южно-Уральской железной дороги, которые примыкают к станции Тюльпан. По предварительным данным, во время маневровых работ сошли с рельс три цистерны, две из них опрокинулись.

Опасных последствий удалось избежать, движение поездов на станции не нарушено, никто не пострадал.

В настоящее время проводятся восстановительные работы. СК проводит доследственную проверку по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области столкнулись два поезда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган выступил с призывом к России и Украине

    Названы изменившие мир технологии СССР

    В правдивости штурма Купянска экс-заключенными в рядах ВСУ усомнились

    Захарова заявила о шантаже Зеленским западных политиков

    В российском регионе произошло крушение вагонов с пропан-бутаном

    Российский стример поставил миллион рублей на матч Counter-Strike 2 и выиграл

    Стало известно о помощи Лукашенко в урегулировании конфликта на Украине

    «Роснано» решило судиться с ответственными за проект Crocus

    Два поезда столкнулись в российском регионе

    Пару бьюти-блогеров задержали в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok