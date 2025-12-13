Два поезда столкнулись в российском регионе

«112»: В Пензенской области на станции Чаис столкнулись два поезда

В Пензенской области столкнулись два поезда. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел 13 декабря на станции Чаис, которая расположена в селе Павловке Никольского района. По информации канала, тепловоз проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил боковое столкновение с другим поездом.

Как выяснилось, в результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов, пострадавших нет. Однако из-за происшествия задержан пассажирский поезд Самара — Санкт-Петербург.

В управлении Куйбышевской железной дороги, к которой относится станция Чаис, заявили, что для ликвидации последствий были направлены три восстановительных поезда.

Ранее стало известно, что самое массовое с начала зимы ДТП произошло в Пензенской области, где во время сильной метели столкнулись 25 машин. ДТП случилось на трассе Пенза — Тамбов, пострадали пять человек, в том числе ребенок.