03:01, 26 февраля 2026Россия

В российском регионе грузовой поезд сошел с рельсов

На Сахалине локомотив и 30 вагонов грузового поезда сошли с рельсов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

На Сахалине с рельсов сошли локомотив и 30 вагонов грузового состава. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона в Telegram-канале.

«Утром 26 февраля в районе 94 км перегона Холмск - Чехов сошел с рельсов один из трех локомотивов грузового поезда №3515 без опрокидывания», — говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий аварии на место происшествия направили ремонтную бригаду РЖД из Южно-Сахалинск численностью 10 человек, а также две единицы спецтехники.

Ранее в Забайкальском крае сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем. Инцидент произошел 5 февраля в 04:48 по местному времени (22:48 4 февраля по московскому) на перегоне Хилок – Гыршелун.

