Челябинский губернатор впервые дал комментарий после схода поезда с сотнями пассажиров

Губернатор Текслер: Достоверной информации о пострадавших после схода поезда нет

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал первый комментарий после схода поезда Челябинск — Москва в Ульяновской области с сотнями пассажиров. Свое обращение он опубликовал в Telegram-канале.

Он отметил, что достоверной информации о пострадавших пока нет. Текслер подчеркнул, что переговорил с руководством «Российских железных дорог» (РЖД). Кроме того, он находится в постоянном контакте с главой Ульяновской области Алексеем Русских.

Челябинский губернатор разъяснил, что в район схода вагонов направили специалистов. «Мы держим руку на пульсе. Также по моему поручению МЧС в контакте и медики в контакте со своими коллегами из Ульяновской области», — указал Текслер.

О происшествии с поездом Челябинск — Москва в районе станции Бряндино в Ульяновской области стало известно утром 3 апреля. В РЖД пояснили, что с рельсов сошли семь вагонов состава, в котором находились 415 человек. Причина произошедшего не названа.