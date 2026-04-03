Появились первые кадры с места схода вагонов поезда с сотнями пассажиров в России

«112» опубликовал первые кадры с места схода поезда в Ульяновской области

Появились первые кадры с места схода вагонов поезда Москва — Челябинск с сотнями пассажиров в Ульяновской области. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На представленных кадрах в российском регионе видны опрокинувшиеся вагоны. Собравшиеся люди ожидают помощи.

По последней информации, в результате происшествия пострадали более десяти человек.

Травмированных граждан начали доставлять в больницы для оказания помощи. Данных о жертвах не поступало.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пояснил, что в район инцидента были направлены сотрудники МЧС и бригады медиков.

О происшествии с поездом Челябинск — Москва в районе станции Бряндино в Ульяновской области стало известно утром 3 апреля. В РЖД пояснили, что с рельсов сошли семь вагонов состава, в котором находились 415 человек.