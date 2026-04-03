08:57, 3 апреля 2026Россия

Появились первые кадры с места схода вагонов поезда с сотнями пассажиров в России

Майя Назарова

Появились первые кадры с места схода вагонов поезда МоскваЧелябинск с сотнями пассажиров в Ульяновской области. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На представленных кадрах в российском регионе видны опрокинувшиеся вагоны. Собравшиеся люди ожидают помощи.

По последней информации, в результате происшествия пострадали более десяти человек.

Травмированных граждан начали доставлять в больницы для оказания помощи. Данных о жертвах не поступало.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пояснил, что в район инцидента были направлены сотрудники МЧС и бригады медиков.

О происшествии с поездом Челябинск — Москва в районе станции Бряндино в Ульяновской области стало известно утром 3 апреля. В РЖД пояснили, что с рельсов сошли семь вагонов состава, в котором находились 415 человек.

    Последние новости

    «Ответ за эти преступления последует». Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море из-за атаки ВСУ, погиб один человек

    Биолог назвал причину появления летучих мышей в квартирах

    Россияне стали тратить втрое больше денег на покупку веток

    Через Ормузский пролив за сутки прошли 15 судов

    В Москве зафиксировали падение ставок аренды жилья

    Отец Илона Маска усомнился в смерти Эпштейна

    Стало известно о возможном прекращении огня между США и Ираном

    Мужчина заглянул в шкаф своей девушки и моментально бросил ее после многих лет отношений

    Мужчина вернулся из поездки и нашел в своей постели голую женщину

    Edgewing получила первый контракт на европейско-японский истребитель шестого поколения

    Все новости
