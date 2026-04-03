Пассажирский поезд Москва — Челябинск сошел с рельсов. В нем находилось несколько сотен человек

Поезд Москва — Челябинск сошел с рельсов под Ульяновском, есть пострадавшие

Семь вагонов пассажирского поезда № 302 Москва — Челябинск сошли с рельсов в Ульяновской области, сообщает РЖД. Внутри состава в момент движения находилось несколько сотен пассажиров.

ЧП произошло в 6:26 утра по московскому времени в районе станции Бряндино. Пострадали как минимум 22 человека, в том числе ребенок. По информации главы Челябинской области Алексея Текслера, многие отделались ушибами. Еще у двоих переломы ног. По предварительным данным, жертв нет. На место отправлены бригады скорой помощи и медицины катастроф.

415 пассажиров было внутри сошедшего с рельсов поезда

На участке в районе станции Бряндино движение поездов приостановлено.

На месте работают экстренные службы, выехал губернатор

По состоянию на 8 утра, на месте уже работали пожарно-спасательные подразделения, был создан оперативный штаб по ликвидации чрезвычайного происшествия, который возглавил глава РЖД Олег Белозеров.

Глава региона Алексей Русских также выехал на место, пообещав информировать о ситуации.

Согласно опубликованным в сети кадрам, в эти минуты специалисты помогают людям выбраться из опрокинутых вагонов через окна.

Предварительной причиной происшествия назван излом рельса.

Прокуратура начала проверку

К месту схода состава с рельсов направили вагоны для перевозки пассажиров в ближайший крупный населенный пункт — Ульяновск. На вокзале Ульяновск-Центральный организован пункт осмотра для оказания медицинской помощи и дальнейшей отправки по маршруту другими поездами с медицинским сопровождением.

Приволжская транспортная прокуратура и Следственный комитет начали проверки по факту происшествия.