08:51, 3 апреля 2026Россия

Пассажирский поезд Москва — Челябинск сошел с рельсов. В нем находилось несколько сотен человек

Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Транспортная прокуратура РФ / РИА Новости

Семь вагонов пассажирского поезда № 302 МоскваЧелябинск сошли с рельсов в Ульяновской области, сообщает РЖД. Внутри состава в момент движения находилось несколько сотен пассажиров.

ЧП произошло в 6:26 утра по московскому времени в районе станции Бряндино. Пострадали как минимум 22 человека, в том числе ребенок. По информации главы Челябинской области Алексея Текслера, многие отделались ушибами. Еще у двоих переломы ног. По предварительным данным, жертв нет. На место отправлены бригады скорой помощи и медицины катастроф.

415
пассажиров

было внутри сошедшего с рельсов поезда

На участке в районе станции Бряндино движение поездов приостановлено.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На месте работают экстренные службы, выехал губернатор

По состоянию на 8 утра, на месте уже работали пожарно-спасательные подразделения, был создан оперативный штаб по ликвидации чрезвычайного происшествия, который возглавил глава РЖД Олег Белозеров.

Глава региона Алексей Русских также выехал на место, пообещав информировать о ситуации.

Согласно опубликованным в сети кадрам, в эти минуты специалисты помогают людям выбраться из опрокинутых вагонов через окна.

Предварительной причиной происшествия назван излом рельса.

Прокуратура начала проверку

К месту схода состава с рельсов направили вагоны для перевозки пассажиров в ближайший крупный населенный пункт — Ульяновск. На вокзале Ульяновск-Центральный организован пункт осмотра для оказания медицинской помощи и дальнейшей отправки по маршруту другими поездами с медицинским сопровождением.

Приволжская транспортная прокуратура и Следственный комитет начали проверки по факту происшествия.

    Последние новости

    «Ответ за эти преступления последует». Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море из-за атаки ВСУ, погиб один человек

    Отец Илона Маска усомнился в смерти Эпштейна

    Стало известно о возможном прекращении огня между США и Ираном

    Мужчина заглянул в шкаф своей девушки и моментально бросил ее после многих лет отношений

    Мужчина вернулся из поездки и нашел в своей постели голую женщину

    Edgewing получила первый контракт на европейско-японский истребитель шестого поколения

    В Госдуме предложили решение одной проблемы российских дачников

    Начало Трампом нового конфликта связали с ситуацией на Украине

    Операцию против Ирана назвали ошибкой Трампа

    Мужчин призвали бежать из Европы

    Все новости
