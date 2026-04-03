Семь вагонов пассажирского поезда № 302 Москва — Челябинск сошли с рельсов в Ульяновской области, сообщает РЖД. Внутри состава в момент движения находилось несколько сотен пассажиров.
ЧП произошло в 6:26 утра по московскому времени в районе станции Бряндино. Пострадали как минимум 22 человека, в том числе ребенок. По информации главы Челябинской области Алексея Текслера, многие отделались ушибами. Еще у двоих переломы ног. По предварительным данным, жертв нет. На место отправлены бригады скорой помощи и медицины катастроф.
На участке в районе станции Бряндино движение поездов приостановлено.
На месте работают экстренные службы, выехал губернатор
По состоянию на 8 утра, на месте уже работали пожарно-спасательные подразделения, был создан оперативный штаб по ликвидации чрезвычайного происшествия, который возглавил глава РЖД Олег Белозеров.
Глава региона Алексей Русских также выехал на место, пообещав информировать о ситуации.
Согласно опубликованным в сети кадрам, в эти минуты специалисты помогают людям выбраться из опрокинутых вагонов через окна.
Предварительной причиной происшествия назван излом рельса.
Прокуратура начала проверку
К месту схода состава с рельсов направили вагоны для перевозки пассажиров в ближайший крупный населенный пункт — Ульяновск. На вокзале Ульяновск-Центральный организован пункт осмотра для оказания медицинской помощи и дальнейшей отправки по маршруту другими поездами с медицинским сопровождением.
Приволжская транспортная прокуратура и Следственный комитет начали проверки по факту происшествия.