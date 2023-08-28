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10:30, 28 августа 2023Интернет и СМИ

Ведущая «Давай поженимся!» дала советы желающим выйти замуж женщинам

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова дала советы одиноким женщинам, желающим выйти замуж. На эту тему она высказалась в интервью «Телепрограмме».

«Успех удачного знакомства не зависит от места поиска. Главное — ответить на вопрос: "Зачем замуж?"» — заявила телесваха. Женщинам, которые ставят перед собой цель вступить в брак с богатым мужчиной, она рекомендовала проводить время в местах, где такие люди проводят время. «Если хотите сытой жизни, то есть выйти замуж за обеспеченного, — ищите его в яхт-клубах, на площадках для гольфа», — отметила она.

«А если хотите счастливых дней больше, но сытых меньше, то ищите простого парня», — дала ведущая «Давай поженимся!» совет россиянкам. Мест, где можно его встретить, много, заключила она.

Ранее Сябитова раскрыла «закон брачного рынка». Сваха рекомендовала работать над собой тем, кто хочет вступить в брак с достойным человеком. По мнению ведущей «Давай поженимся!», каждый человек имеет «свой уровень», на который влияют внешность, манера общения, образование, род деятельности, успех в карьере, достаток и другие факторы.

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    Олег Давыдов
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