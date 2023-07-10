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09:05, 11 июля 2023Интернет и СМИ

Ведущая «Давай поженимся!» раскрыла «закон брачного рынка»

Сваха Роза Сябитова рекомендовала работать над собой тем, кто хочет успешный брак

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова раскрыла «закон брачного рынка». В своем Telegram-канале сваха рекомендовала работать над собой тем, кто хочет вступить в брак с достойным человеком.

«Если спросить у обычного неженатого мужчины о требованиях к своей будущей жене, то он начнет говорить о чем-то заоблачном», — написала Сябитова. Она сочла, что такие мужчины не умеют объективно себя оценивать и не видят разницы между собой и более успешными людьми. «Просто им не так повезло: не помогли родители или не сопутствовала удача», — добавила она.

При этом, по мнению ведущей «Давай поженимся!», каждый человек имеет «свой уровень», на который влияют внешность, манера общения, образование, род деятельности, успех в карьере, достаток и другие факторы. «И чем выше уровень одного человека, тем выше уровень того, кто будет рядом. Каждый достоин каждого», — объяснила сваха.

«Ведь закон моего брачного рынка гласит: хочешь видеть человека высшего уровня рядом, то придется над собой поработать, и достичь этого высшего уровня», — заключила Сябитова. Ведущая также привела слова своей бабушки: «Птичка на рыбке не женится».

30 июня Сябитова отреагировала на уход Tinder из России. По ее мнению, благодаря этому в стране может появиться отечественный аналог приложения для знакомств. Ведущая также заявила, что интернет-знакомства останутся наиболее эффективным способом поиска партнера.

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    Олег Давыдов
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