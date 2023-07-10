Ведущая «Давай поженимся!» раскрыла «закон брачного рынка»

Сваха Роза Сябитова рекомендовала работать над собой тем, кто хочет успешный брак

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова раскрыла «закон брачного рынка». В своем Telegram-канале сваха рекомендовала работать над собой тем, кто хочет вступить в брак с достойным человеком.

«Если спросить у обычного неженатого мужчины о требованиях к своей будущей жене, то он начнет говорить о чем-то заоблачном», — написала Сябитова. Она сочла, что такие мужчины не умеют объективно себя оценивать и не видят разницы между собой и более успешными людьми. «Просто им не так повезло: не помогли родители или не сопутствовала удача», — добавила она.

При этом, по мнению ведущей «Давай поженимся!», каждый человек имеет «свой уровень», на который влияют внешность, манера общения, образование, род деятельности, успех в карьере, достаток и другие факторы. «И чем выше уровень одного человека, тем выше уровень того, кто будет рядом. Каждый достоин каждого», — объяснила сваха.

«Ведь закон моего брачного рынка гласит: хочешь видеть человека высшего уровня рядом, то придется над собой поработать, и достичь этого высшего уровня», — заключила Сябитова. Ведущая также привела слова своей бабушки: «Птичка на рыбке не женится».

30 июня Сябитова отреагировала на уход Tinder из России. По ее мнению, благодаря этому в стране может появиться отечественный аналог приложения для знакомств. Ведущая также заявила, что интернет-знакомства останутся наиболее эффективным способом поиска партнера.