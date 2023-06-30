Ведущая «Давай поженимся!» отреагировала на уход Tinder из России

Ведущая «Давай поженимся!» Сябитова предрекла появление аналога Tinder в России

Уход американского приложения для онлайн-знакомств Tinder из России может стать подспорьем для создания отечественного аналога дейтинг-площадки в стране, уверена ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

«Я работаю с российской ментальностью уже 30 лет и могу сказать, что мы такой народ, немножко ленивый, особенно мужчины. Когда нам предлагается что-то интересное, например, с Запада, мы это все берем и быстро адаптируем. Но если это уходит от нас, то, как говорится, пока петух не клюнет, мужик не перекрестится. Поэтому сейчас мы и будем сами что-нибудь хорошее придумывать», — объяснила она.

TInder ушел, спасибо ему, но теперь будем поддерживать отечественного производителя. У нас в России свято место пусто не бывает, мы и сами что-нибудь придумаем Роза Сябитова ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале

Сваха подчеркнула, что интернет-знакомства останутся наиболее эффективным способом поиска партнера. По мнению собеседницы «Ленты.ру», негативные последствия таких знакомств являются ответственностью самих людей, а не дейтинг-площадок.

«Интернет-знакомства как появились, так они теперь и не уйдут никуда: в реальности теперь не начнут знакомиться. Интернет-знакомства всегда стояли на первом месте по той причине, что самое главное правило успешного знакомства — это поиск партнера из позиции выбора, а не из позиции скудности. Сами методы поиска обезличивают, а люди на это поддаются. Портят отношения люди, а не Tinder. Tinder может просто подтолкнуть к этой истории ленивой, что и происходило», — считает Сябитова.

Ранее стало известно, что приложение для онлайн-знакомств Tinder окончательно ушло из России. Теперь на территории страны пользоваться какими-либо функциями Tinder, в том числе перемещаться между анкетами разных людей, невозможно. Кроме того, приложение пропало из крупнейших магазинов — Play Market от Google и AppStore от Apple.

Tinder начал предупреждать россиян о прекращении работы за месяц до окончательного отключения. Тогда в приложении пользователей встречало сообщение о том, что сервис прекратит работу в России 30 июня 2023 года. До этого момента пользователи по-прежнему могли создавать пары и общаться.

Впервые о том, что приложение ограничит доступ для россиян, стало известно 2 мая. Информация об этом появилась в ежегодном отчете компании Match Group, владеющей приложением.