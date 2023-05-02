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13:34, 2 мая 2023Интернет и СМИ

Tinder ограничит доступ для пользователей из России

Сервис для онлайн-знакомств Tinder ограничит доступ для пользователей из России 30 июня

Фото: Boumen Japet / Shutterstock / Fotodom

Сервис для онлайн-знакомств Tinder ограничит доступ для пользователей из России. Об этом сообщается в ежегодном отчете компании Match Group, владеющей приложением.

«Наши бренды предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам в России и завершат свой уход с российского рынка к 30 июня 2023 года», — говорится в отчете компании.

Летом 2022 года мировой суд Москвы оштрафовал на два миллиона рублей компанию-владельца сервиса знакомств Tinder за отказ локализовать данные российских пользователей. Сообщалось, что Роскомнадзор направлял Match Group требование о локализации данных в России, однако компания так и не сделала этого.

Match Group — американская технологическая корпорация, которая владеет крупнейшими популярными сервисами для знакомств, включая Tinder, Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge, Plenty Of Fish, Our Time.

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Олег Давыдов
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