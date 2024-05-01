Шойгу призвал повышать качество вооружений для поддержания темпов наступления

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прокомментировал, какие условия следует выполнить для поддержания темпов наступления и наращивания состава группировок войск страны. Его слова приводит РИА Новости.

На совещании в штабе Объединенной группировки войск Шойгу назвал условие для поддержания темпов наступления и потребовал повышать качество вооружений и военной техниики. Он подчеркнул, что военные продолжают выполнять задачи в соответствии с планом спецоперации.

