Шойгу назвал условие для поддержания темпов наступления
Шойгу призвал повышать качество вооружений для поддержания темпов наступления
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прокомментировал, какие условия следует выполнить для поддержания темпов наступления и наращивания состава группировок войск страны. Его слова приводит РИА Новости.
На совещании в штабе Объединенной группировки войск Шойгу назвал условие для поддержания темпов наступления и потребовал повышать качество вооружений и военной техниики. Он подчеркнул, что военные продолжают выполнять задачи в соответствии с планом спецоперации.