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08:41, 1 мая 2024Россия

Шойгу назвал условие для поддержания темпов наступления

Шойгу призвал повышать качество вооружений для поддержания темпов наступления
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прокомментировал, какие условия следует выполнить для поддержания темпов наступления и наращивания состава группировок войск страны. Его слова приводит РИА Новости.

На совещании в штабе Объединенной группировки войск Шойгу назвал условие для поддержания темпов наступления и потребовал повышать качество вооружений и военной техниики. Он подчеркнул, что военные продолжают выполнять задачи в соответствии с планом спецоперации.

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