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Шойгу заявил о развеявшей миф о «супероружии Запада» спецоперации

Шойгу заявил, что спецоперация на Украине развеяла миф о «супероружии Запада»

Фото: Globallookpress.com

Спецоперация России на Украине развеяла миф о «супероружии Запада». Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Специальная военная операция развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте», — сказал он.

По словам министра, изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin. Затем Запад стал называть супероружием реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы. Однако все они «перемалываются в боях». Шойгу заключил, что поставляемые Киеву вооружения не оказали существенного влияния.

10 августа министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон передал Киеву вооружения, которые эффективно показали себя в бою, и намерен продолжить поставки. По его словам, системы оружия, направленные на Украину, показали свою актуальность и результативность в бою.

Ранее глава Минобороны сообщил об уничтожении российскими военными пяти установок «Гарпун» и шести установок HIMARS в ходе специальной военной операции на Украине. Он также рассказал, что в результате ударов российских войск по военным объектам Вооруженных сил Украины уничтожены 33 американские гаубицы М777.

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Алина Гончарова
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