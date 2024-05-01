В небе над Украиной заметили яркую вспышку без взрывов. Что это могло быть?

ТСН: в небе над Украиной заметили яркую вспышку без взрывов, это мог быть метеор

В небе над несколькими областями Украины заметили яркую вспышку без взрывов, об этом сообщил телеканал ТСН. Необычное явление местные жители обсуждают в социальных сетях.

В ночь на 1 мая 2024 года в небе над Днепропетровской и Харьковской областями была яркая вспышка. Вспышка была без взрывов ТСН

Вспышку также видели жители Полтавской, Сумской, подконтрольной Киеву части Запорожской области и ряде других регионов.

Журналисты допустили, что источником вспышки могло быть космическое явление, например, полет метеора. Они напомнили, что при вхождении небесного тела в атмосферу могут происходить яркие вспышки, известные как болиды, они видны на обширной территории.

Телеканал уточнил, что с большой долей вероятности свечение в небе не связано с ведением боевых действий. Официальной информации по поводу его происхождения не поступало.

В апреле прошлого года загадочную белую вспышку видели в небе над Киевом

19 апреля 2023 года небо в Киеве озарилось белой вспышкой. Местные СМИ и Telegram-каналы начали писать, будто причиной вспышки может быть упавший американский спутник. После этого глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не искать НЛО, и объяснил, что над Киевом работала система противовоздушной обороны (ПВО). Однако почти сразу пост был удален.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко объяснил вспышку результатом падения на Землю космического спутника НАСА. По его словам, воздушная тревога была объявлена для того, чтобы избежать жертв от падений на землю обломков.

Списанный 300-килограммовый научный спутник НАСА Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (RHESSI) действительно должен в ближайшее время сгореть в атмосфере. Представитель американского космического агентства в свою очередь заявил, что в момент инцидента в украинской столице аппарат еще оставался на орбите, его путь отслеживается совместно с Пентагоном.

В феврале украинские военные зафиксировали НЛО

В конце февраля этого года бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) засняли на камеру бесшумный неопознанный летающий объект (НЛО) в форме диска.

Как отмечала британская газета Daily Mail, военным 406-го батальона удалось зафиксировать аномальное явление на видео с дрона Mavic.

Абсолютно тихий НЛО в форме диска был снят на камеру украинскими войсками Daily Mail

Представитель компании DJI, которая производит указанные беспилотники, заявил, что не может объяснить, что именно запечатлели бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он допустил, что во время записи произошел технический сбой, поскольку на ней замечено сообщение об ошибке.