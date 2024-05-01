В небе над областями Украины заметили вспышку без взрывов

ТСН: в небе над областями Украины заметили яркую вспышку без взрывов

В небе над несколькими областями Украины заметили яркую вспышку без взрывов, об этом сообщил телеканал ТСН.

«В ночь на 1 мая 2024 года в небе над Днепропетровской и Харьковской областями была яркая вспышка. Вспышка была без взрывов», — говорится в материале. Вспышку также видели жители Полтавской, Сумской, подконтрольной Киеву части Запорожской области и, вероятно, в ряде других регионов.

Журналисты допустили, что источником вспышки могло быть космическое явление, например, полет метеора, с большой долей вероятности свечение в небе не связано с ведением боевых действий. Официальной информации по поводу его происхождения не поступало.

В конце февраля бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) засняли на камеру бесшумный неопознанный летающий объект (НЛО) в форме диска.

