Украинские военные засняли НЛО в форме диска на линии фронта

«Страна.ua» опубликовало видео военных, заснявших бесшумный НЛО в форме диска

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) засняли на камеру бесшумный неопознанный летающий объект (НЛО) в форме диска. Видео опубликовало издание «Страна.ua» в Telegram.

Украинские военные зафиксировали объект над линией фронта с помощью дрона Mavic. Заснявший видео аппарат находился на высоте более 150 метров над уровнем моря.

«Что они могут пустить по нам?» — говорит боец за кадром. Также военные рассуждали, можно ли атаковать НЛО.

Ранее Министерство обороны России показало кадры уничтожения позиций ВСУ на правом берегу Днепра. Военнослужащие атаковали украинские позиции при помощи беспилотников, а также артиллерии.