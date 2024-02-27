Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ на правом берегу Днепра

МО РФ показало уничтожение бронетехники и позиций ВСУ на правом берегу Днепра

Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) опубликовало кадры уничтожения позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео с поражением украинской бронетехники и наблюдательных позиций противника появились в Telegram-канале ведомства.

Как уточнили в Минобороны, российские операторы беспилотников вскрыли расположение техники ВСУ на правом берегу Днепра. После этого военнослужащие атаковали украинские позиции при помощи БПЛА, а также артиллерии.

В ведомстве сообщили, что таким образом российские бойцы не дают ВСУ подготовиться к переправе на левый берег реки в районе села Крынки Херсонской области и осуществить ее.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео с уничтожением зенитно-ракетного комплекса Patriot. Он был ликвидирован в результате группового удара высокоточным оружием.