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19:09, 23 февраля 2024Россия

Минобороны показало видео уничтожения американского ЗРК Patriot

МО РФ показало кадры уничтожения ЗРК Patriot производства США

Министерство обороны России (МО РФ) опубликовало в Telegram видео уничтожения американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, который был атакован ракетными войсками Вооруженных сил (ВС) России.

В результате группового удара высокоточным оружием поражены пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина ЗРК производства США.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что во время ракетных ударов Киев расходует ценные снаряды систем противовоздушной обороны (ПВО), включая ракеты для американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которых у ВСУ осталось мало. По его мнению, без военной поддержки со стороны США Украина рискует остаться без боеприпасов для ЗРК Patriot, что сильно усугубит положение.

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      Анастасия Алимпиева
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