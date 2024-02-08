Украине предрекли еще большее количество ракетных ударов

Военный аналитик Меркурис: Украину ждет еще больше ракетных ударов в феврале

Украину ждет большее количество ракетных ударов в феврале этого года. Увеличение числа таких операций на территории Украины предрек британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Мы только увидели первую крупную серию ракетных ударов в феврале этого года, и нет сомнений, что их будет больше», — сказал он.

По его словам, во время ракетных ударов Киев расходует ценные снаряды систем противовоздушной обороны (ПВО), включая ракеты для американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которых у Украины осталось немного. Меркурис добавил, что без военной поддержки со стороны США Украина рискует остаться без боеприпасов для ЗРК Patriot, что еще больше усугубит положение.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором времени столкнутся с нехваткой оружия и боеприпасов. Берлин намерен решать данную проблему посредством увеличения поставок и финансовой помощи по линии Евросоюза.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.